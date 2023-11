VIDEO: Vrabel vede nové hnutí, volá po volební koalici vlastenců Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K vytvoření koalice vlasteneckých stran pro volby do Evropského parlamentu vyzývá svolavatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel. Na čelných pozicích by měli podle něj být lidé z hnutí SPD Tomia Okamury, Trikolory a KSČM. Vrabel byl zvolen do čela nového hnutí Plán Česká republika na 1. místě, které mělo právě v den výročí událostí 17. listopadu 1989 ustavující sněm.

video: iDNES.tv