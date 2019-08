VIDEO: Vratislavickou kyselku oživuje firma na sirupy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vratislavickou kyselku oživuje firma na sirupy

Osmadvacet milionů korun. To je částka, na niž vyjde rekonstrukce haly i inženýrských sítí v areálu Vratislavické kyselky. Tu před rokem koupila jablonecká firma Kitl. Do tří let sem chce přemístit svou výrobu sirupů a začít znovu stáčet minerální vodu.

