VIDEO: Hamáček musí říct, kdy se o Rusech ve Vrběticích dozvěděl, říká Pekarová

Ministr vnitra Jan Hamáček musí vysvětlit, kdy se dozvěděl o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích, řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v Partii na CNN Prima News. Hamáček ještě v pátek plánoval cestu do Moskvy, kde chtěl jednat o vakcínách. Exministr Tomáš Petříček přitom potvrdil, že se o zapojení Rusů do výbuchu vědělo delší dobu.

video: CNN Prima News