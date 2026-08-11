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Paukner zpochybnil nákup vrtulníku pro Ukrajinu. „Důkazů máme vagóny,“ oponuje Ondráček

Domácí | Válka na Ukrajině
Iniciativa Dárek pro Putina chystá podat trestní oznámení na údajného Thomase Pauknera. Právě daný profil na sociální síti zpochybnil před několika dny nákup vrtulníku Čestmír, který využívá ukrajinská armáda. Proti tomu se vzápětí ohradil spoluautor projektu Martin Ondráček. „Důkazů, že lže, máme vagóny,” zdůraznil Ondráček.
video: Dárek pro putina
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