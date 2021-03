VIDEO: Záchranáří z Líní létají s covidovým vrtulníkem po celém Česku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letečtí záchranáři z Líní u Plzně nejdříve létali s covidovými pacienty z Karlovarského kraje do nemocnic v Čechách nebo na Vysočině. Teď létají po celé republice, nejčastěji pro nemocné do Ústeckého a Libereckého kraje. Zpočátku to bylo od pondělí do pátku, od posledního únorového víkendu už sedm dní v týdnu.

video: iDNES.tv