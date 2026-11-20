Vůz v Brně srazil chodkyni, na místě zemřela
20. 11. 2026 19:48 Domácí
Tragická nehoda se stala v pátek podvečer v brněnském Žebětíně. Osobní automobil tam srazil chodkyni, která svým zraněním na místě podlehla.
00:23
Vůz v Brně srazil chodkyni, na místě zemřela
Domácí20. 11. 2026 19:48
01:15
Celníci našli pod návěsem tajný úkryt. Řidič tam schoval tisíce cigaret
Krimi20. 11. 2026 18:12
Podobný incident jako v Polsku se může stát i v Česku, varoval Pavel
Domácí20. 11. 2026 16:58
Chudárek dorazil za Babišem, předložil mu požadavky ČT
Domácí20. 11. 2026 16:42
00:47
Burnham v Bruselu nakročil zpět k EU. Přelomové, hodnotí dohody ze summitu
Zahraniční20. 11. 2026 16:42
Prezident navštívil Olomoucký kraj. Se starosty řešil, jak udržet mladé v kraji
Domácí20. 11. 2026 16:22
02:21
Historie s LTE signálem. Unikátní betonový kolos v Bohutíně slouží jako rozhledna i mobilní vysílač
Domácí20. 11. 2026 16:02
00:27
Slovenská taneční skupina vystupovala v japonské svatyni. Video vyvolalo kritiku
Zahraniční20. 11. 2026 15:54
02:39
Je nadutý a bojí se žen. Zacharovová nařkla Macinku z rasismu a neonacismu
Zahraniční20. 11. 2026 15:42
01:17
Světelský zámek láká na 50 vánočních stromků i unikát z 900 knih
Domácí20. 11. 2026 15:36
00:55
Zátěžový test s pivem na šestisedačkové lanovce ve Špindlerově Mlýně
Domácí20. 11. 2026 15:06
00:45
Archeologové zkoumají místo nálezu ostatků v Postoloprtech
Domácí20. 11. 2026 14:46
01:25
V Ruinách legendárního stadionu za Lužánkami je bezdomovecké doupě
Domácí20. 11. 2026 14:38
00:38
Nové semafory na Pražském okruhu mají zabránit nehodám
Domácí20. 11. 2026 14:34
U Mníšku na D4 vyjel řidič dodávky ze silnice. Se zraněním putoval do nemocnice
Krimi20. 11. 2026 13:58
02:58
Jak se zpětně díváte na to, když jdete u židovské čtvrti a křičíte hesla Hamásu, zajímalo soudkyni
Krimi20. 11. 2026 13:42
02:15
Když se někdo postaví proti genocidě, není to nenávist vůči nějaké skupině lidí, tvrdí obžalovaný muž
Krimi20. 11. 2026 13:42
01:07
Petr Pavel druhý den své návštěvy Slezska a severní Moravy
Domácí20. 11. 2026 13:32
01:17
Estonsko od prosince uzavře všechny silniční přechody na hranici s Ruskem
Zahraniční20. 11. 2026 12:46
01:39
Demolice vyhlášené hospody U Jarolímků
Domácí20. 11. 2026 12:28
Následující videa
Podobný incident jako v Polsku se může stát i v Česku, varoval Pavel
Chudárek dorazil za Babišem, předložil mu požadavky ČT
Prezident navštívil Olomoucký kraj. Se starosty řešil, jak udržet mladé v kraji
02:21