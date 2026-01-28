Výborný oznámil, že nebude obhajovat post šéfa lidovců

Domácí
Předseda lidovců Marek Výborný oznámil, že nebude obhajovat post šéfa lidovců, aby otevřel prostor pro změny, které přinesou ještě svěžejší vítr do KDU-ČSL.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:07

Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky
Společnost
28. 1. 2026 13:04
00:53

V Brně se soutěží v žehlení ledu
Domácí
28. 1. 2026 12:50
00:49

Influencerka ukazuje, jak si se starším manželem udržují ve vztahu jiskru
Lifestyle
28. 1. 2026 12:18
01:12

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie
Krimi
28. 1. 2026 12:14
01:17

Grolich bude kandidovat na předsedu lidovců. Bude to jízda, říká
Domácí
28. 1. 2026 11:56
03:52

Virtual Boy – Nintendo Classics - přehledový trailer
Lifestyle
28. 1. 2026 11:52
00:44

Minibus s fanoušky řeckého klubu PAOK se srazil s kamionem
Zahraniční
28. 1. 2026 11:40
03:02

Opozice kritizuje koalici za prvních 43 dnů vládnutí
Domácí
28. 1. 2026 11:30
00:49

Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci
Technika
28. 1. 2026 11:26
02:26

Tento způsob veřejné debaty nepomáhá, řekl Babiš ke sporu Macinky s Pavlem
Domácí
28. 1. 2026 10:52
01:03

Hřib vysvětluje, proč přišli Piráti do Sněmovny ve flanelových košilích
Domácí
28. 1. 2026 10:34
00:46

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče
Společnost
28. 1. 2026 10:28
01:14

Divočáci zablokovali trať, tramvaják marně cinkal
Zahraniční
28. 1. 2026 10:22
02:12

Výborný oznámil, že nebude obhajovat post šéfa lidovců
Domácí
28. 1. 2026 10:20
00:52

Ruské drony zasáhly osobní vlak v Charkovské oblasti
Zahraniční
28. 1. 2026 10:04
47:43

Vysoké školy musí připravit studenty na nový svět. Bez praxe to nejde, míní experti
Domácí
28. 1. 2026 10:00
01:09

Policisté zadrželi při zátahu na úřadě v Černošicích 16 lidí
Krimi
28. 1. 2026 9:56
00:36

Senior najel na dálnici do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy
Krimi
28. 1. 2026 9:06
01:38

Hokejové hvězdy zvou na Winter Classic
Sport
28. 1. 2026 8:22
00:44

Agenti ICE se bez povolení pokusili vniknout na ekvádorský konzulát
Zahraniční
28. 1. 2026 7:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.