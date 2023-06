VIDEO: Tvrdý výcvik! Takhle se zachraňují rukojmí z rukou únosců Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tvrdý výcvik! Takhle se zachraňují rukojmí z rukou únosců

Únosci drží v domě unesené dívky. Do akce se pouští ozbrojený tým s puškami, který k domu doráží jak v autech, tak i vrtulníkem. Přesně takhle by v reálu vypadal zásah, který do posledního detailu nacvičují profesionálové ve společnosti Bowetine nedaleko Litoměřic. Pod jejich taktovkou se cvičí policisté i armáda a další ozbrojené složky.

video: iDNES.tv