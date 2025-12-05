Výhledy na hřbitov a krematorium. Nové byty v Liberci stojí i 10 milionů
5. 12. 2025 10:56 Domácí
Výstavba na Novém Perštýně v Liberci budí pozornost. Moderní byty lákají klidným prostředím i blízkostí centra. Pro někoho může být problematická vyšší cena i netradiční umístění u městského hřbitova. Ani to ale zájemce neodradilo, většina bytů už našla své majitele.
