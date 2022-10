VIDEO: Výhru ze soutěže dává radnice na restaurování fresek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Desítky let chátral, byl prázdný, nevyužívaný. Nyní by neprávem opomíjený kostel svaté Trojice měl trochu prokouknout. Může za to, mimo jiné, výhra Havlíčkova Brodu v soutěži Historické město roku.

video: iDNES.tv