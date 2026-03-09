Vyjádření Zelenského vůči Orbánovi označil Babiš za velmi nestandardní
9. 3. 2026 14:14 Domácí
Premiér Andrej Babiš se zastal maďarského premiéra Viktora Orbána. „Vyjádření pana Zelenského vůči Viktoru Orbánovi bylo velmi nestandardní,“ řekl Babiš po jednání vlády. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se ohradil proti tomu, že Maďarsko blokuje půjčku Ukrajině, na níž se dohodla EU.
02:40
Místo dotací bezúročné půjčky. Červený představil změny v Nové zelené úsporám
Domácí9. 3. 2026 15:20
00:31
Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce
Zahraniční9. 3. 2026 14:18
00:27
Vyjádření Zelenského vůči Orbánovi označil Babiš za velmi nestandardní
Domácí9. 3. 2026 14:14
00:39
Pyrotechnici vykopali přes 300 granátů a další munici, část odpálili na místě
Krimi9. 3. 2026 14:10
02:34
Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš
Domácí9. 3. 2026 13:46
00:22
Íránskou školu údajně zasáhl americký Tomahawk
Zahraniční9. 3. 2026 13:26
02:34
Český útočník Pavel Zacha a jeho hattrick proti Pittsburghu
Sport9. 3. 2026 13:24
01:38
Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc, hledá ji policie
Krimi9. 3. 2026 13:10
00:46
Tragický sesuv obří skládky. U Jakarty se zhroutila část obávané hory z odpadků
Zahraniční9. 3. 2026 13:10
02:01
Důchodový věk zastropuje vláda na 65 letech později, teď chce řešit valorizace
Domácí9. 3. 2026 12:36
00:39
Cíl zničen! Emiráty sestřelují íránské drony
Zahraniční9. 3. 2026 12:22
00:59
Z nevzhledných brněnských ploch má vyrůst moderna
Domácí9. 3. 2026 12:02
06:32
Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva
Domácí9. 3. 2026 12:02
02:06
Seznamte se s finalistkami Miss Czech Republic 2026
Společnost9. 3. 2026 11:50
00:39
Synagogou v belgickém Lutychu otřásla exploze
Zahraniční9. 3. 2026 11:48
Následující videa
00:53
Velmi frekventovaná silnice v Ostravě se na čtyři dny uzavře úplně
02:34
Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš
02:01
Důchodový věk zastropuje vláda na 65 letech později, teď chce řešit valorizace
00:36