VIDEO: Vyléčení čápi dostali u Nasavrk svobodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyléčení čápi dostali u Nasavrk svobodu

Zpět do volné přírody se dnes na okraji Nasavrk na Chrudimsku navrátila skupina čápů bílých, kteří se za různých okolností dostali do Záchranné stanice živočichů Pasíčka. Lokalitu u osady Libáň si ochránci přírody vybrali záměrně. Krajina s rybníky bude pro dlouhonohé krasavce ideálním místem k rozkoukání a přípravě na odlet do teplých krajin. Ne všem jedincům se však hned chtělo vzlétnout.

video: iDNES.tv