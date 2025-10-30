Výlov Břehyňského rybníka
30. 10. 2025 16:00 Domácí
Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeru druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila rašelina, kvůli níž se výlov o několik hodin prodlouží.
