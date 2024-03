VIDEO: Nebezpečné výmoly silničáři umí rychle opravit, řidiči je ale musejí nahlásit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebezpečné výmoly silničáři umí rychle opravit, řidiči je ale musejí nahlásit

Díra, na níž by auto přišlo o kolo, zmizí do několika hodin, motoristé ji ale musí nahlásit. Redakce MF DNES před dvanácti dny oznámila dvě závady na silnicích. Jednu v Hostkovicích na Olomoucku cestáři Správy silnic Olomouckého kraje opravili ještě týž den, druhou v Dobrovského ulici v Olomouci odstranili pracovníci Technických služeb města Olomouce do druhého dne. V rychlosti oprav patří oba správci komunikací k nejlepším v republice.

video: iDNES.cz