Výrostci na šumperském hřišti šíří strach

Domácí
Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak zvládají pohrát samy bez dozoru, totiž několik týdnů šikanovali zdejší výrostci. Jeden incident skončil úrazem, místo nově hlídají kamery.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:34

Trailer k filmu Avatar: Oheň a popel
Společnost
25. 9. 2025 16:14
01:09

Německo nedovolí Rusku útočit na území NATO, prohlásil Merz
Zahraniční
25. 9. 2025 16:06
02:03

Obžalovaný Hlubuček: Určitě vnímám svoji vinu morální, ale ne trestněprávní
Krimi
25. 9. 2025 15:28
00:46

Přivedu před spravedlnost všechny vrahy nevinných, řekl Šara v OSN
Zahraniční
25. 9. 2025 15:20
00:51

Výrostci na šumperském hřišti šíří strach
Domácí
25. 9. 2025 15:00
01:22

Lipno čelí suchu i přes současné srážky
Domácí
25. 9. 2025 14:54
01:13

Policisté zadrželi podezřelé z vraždy seniora
Krimi
25. 9. 2025 14:00
01:46

Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc
Domácí
25. 9. 2025 13:50
01:49

Děti v ruské školce nacvičily válečnou scénku
Zahraniční
25. 9. 2025 13:50
03:15

Vědomě jsem se žádné zločinecké skupiny neúčastnil, tvrdí Hlubuček
Krimi
25. 9. 2025 13:16
01:13

Volejbalová euforie. Čeští hráči slaví postup přes Írán
Sport
25. 9. 2025 13:02
00:53

Sarkozy dorazil k soudu na vynesení rozsudku v korupční kauze
Zahraniční
25. 9. 2025 13:02
01:24

Koulier jsou vánoční ozdoby s příběhem i tradicí
Domácí
25. 9. 2025 12:32
01:22

Slovenský expremiér Heger podpořil Petra Fialu
Domácí
25. 9. 2025 12:30
01:40

Je to hnus, sypu si hlavu popelem. Politik před Decroix podepsal omluvu za urážky
Domácí
25. 9. 2025 12:26
01:25

Silný vítr lámal a vyvracel stromy i také na Šumpersku
Domácí
25. 9. 2025 11:32
00:58

V jednapadesáti má písničkářka super postavu, bez práce by ji nedocílila
Lifestyle
25. 9. 2025 11:30
00:43

Soud znovu projednává případ Jana CImického, ten nedorazil
Domácí
25. 9. 2025 11:30
01:51

Kapela Kryštof odehrála poslední koncert před pauzou
Domácí
25. 9. 2025 10:36
00:26

V Gaze očekáváme průlom, jsme optimističtí, řekl Witkoff
Zahraniční
25. 9. 2025 10:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.