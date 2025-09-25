Výrostci na šumperském hřišti šíří strach
25. 9. 2025 15:00 Domácí
Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak zvládají pohrát samy bez dozoru, totiž několik týdnů šikanovali zdejší výrostci. Jeden incident skončil úrazem, místo nově hlídají kamery.
