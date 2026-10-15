Unikátní záběry zachycují stavbu nejvyšší konstrukce v Česku
15. 10. 2026 4:30 Domácí
Podívejte se na fascinující zrod středovlnného vysílače Liblice B, který se s výškou 355 metrů zapsal jako absolutně nejvyšší stavba v České republice. Unikátní ocelové věže, postavené v letech 1975 až 1976 jako náhrada za původní meziválečný systém Blaw-Knox, vznikaly v katastru obcí Liblice a Přistoupim s cílem spolehlivě pokrýt celé Čechy rozhlasovým signálem. Záběry zachycují technické parametry této megalomanské československé konstrukce – od mohutného systému kotevních lan, přes specifické usazení obou věží ve vzdálenosti 120 metrů od sebe, až po instalaci švédských šplhavých výtahů Alimak, které techniky vyvážely do rekordní výšky 350 metrů. Připomeňte si zrod této technologické dominanty Polabí, jejíž padesátiletá éra se právě v těchto dnech definitivně uzavírá.
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Unikátní záběry zachycují stavbu nejvyšší konstrukce v Česku
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