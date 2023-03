VIDEO: Hrozí odchod asistentů z vysokých škol, varují akademici a jdou do stávky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrozí odchod asistentů z vysokých škol, varují akademici a jdou do stávky

Nízké platy, kvůli nimž akademici odcházejí z univerzit, a nerovnost v odměňování třeba oproti kolegům z přírodovědných oborů. To jsou důvody, proč vysokoškolští pedagogové z humanitních a sociálněvědních oborů vyjdou v úterý, symbolicky na Den učitelů, do ulic. Iniciativa na pondělní tiskové konferenci uvedla, že protesty proběhnou v devíti městech. Akademici navíc varují, že hrozí odchod zkušených odborných asistentů pryč ze školství, do které se pak tito lidé už nevrátí.

video: iDNES.tv