Fragmenty patrně největší české sbírky angličáků dorazily do Prahy

“Já osobně si myslím, že můj táta má jednu z největších sbírek minimálně ve střední Evropě“, říká Michal Novotný, dodavatel výstavy, která představuje fragmenty kolosální sbírky modelů aut takzvaných angličáků, které jeho otec sbírá už šedesát let. Aktuální počet angličáků odhaduje na více jak 40 tisíc. Na putovní výstavě, která právě dorazila do Prahy, jich je k vidění bezmála 2,5 tisíce. Těšit se můžete třeba na kolekce modelů z filmu James Bond, Auta nebo Batman. Své si ovšem najdou také fanoušci motorek, letadel, pracovních strojů, nebo třeba Formule 1. Expozice je volně přístupná. Jednotlivé boxy jsou navíc doplněny zajímavostmi ze světa automobilů. Dozvíte se tak třeba jaké auto bylo nejrychlejší v roce, kdy jste se narodili nebo jakým bourákem se proháněl James Bond ve filmu Zítřek nikdy neumírá. Výstava bude k vidění v OC DBK Budějovická do 26. ledna.

video: iDNES.tv