Až do konce září budou na Hradě vystaveny korunovační klenoty

Od sedmnáctého září do konce měsíce probíhá ve Vladislavském sále na Pražském hradě výstava korunovačních klenotů. Návštěvníci si je mohou prohlédnout denně od devíti do sedmnácti hodin. Výstava by se měla opakovat každým rokem.

video: Ivo Helikar. Adam Kvita, iDNES.tv