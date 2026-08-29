Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Výstava mapuje stavební vývoj Teplic

Domácí
Teplické muzeum připravilo pozoruhodnou výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i historických artefaktů, které mapují stavební vývoj města ve druhé polovině 20. století. Teplice tehdy prošly řadou společenských změn a intenzivní těžba hnědého uhlí vyvolala tlak na obrovské zvýšení ubytovacích kapacit. S tím souviselo také rozsáhlé bourání původních staveb, které nesmazatelně změnilo tvář města.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:22

Výstava mapuje stavební vývoj Teplic
Domácí
29. 8. 2026 8:40
01:16

Počet obětí v Nepálu překročil 600, přes dva tisíce lidí se pohřešuje
Zahraniční
29. 8. 2026 8:36
00:50

Liberečany udivila obří parkovací místa
Domácí
29. 8. 2026 8:28
00:43

Rüklové z Bradla po sobě zanechali tradici i kapli s hrobkou
Domácí
29. 8. 2026 8:24
00:30

Tesla – Dědictví československého elektroprůmyslu
Domácí
29. 8. 2026 6:30
01:24

V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý vzhled
Zahraniční
29. 8. 2026 4:00
02:02

Prodej domu v Račicích
Lifestyle
29. 8. 2026 0:06
02:26

Před 100 lety se nad Olomoucí srazila dvě vojenská letadla
Technika
29. 8. 2026 0:06
00:50

Pořád je čas melounů, Jak se v nich vyznat a jak je jíst
Lifestyle
29. 8. 2026 0:06
01:00

Nejmladší britský restaurátor opravil stoletý parní válec
Technika
29. 8. 2026 0:06
00:44

Ve vedrech noste kraťasy a chlaďte se, radí tokijská radnice Japoncům
Zahraniční
29. 8. 2026 0:06
02:59

Vyšehrad TŘY: Na place mám miminko, strýce i tchýni, říká Krausová
Společnost
29. 8. 2026 0:06
01:20

Výhledy z rozhledny Kozákov
Domácí
29. 8. 2026 0:06
01:39

Tisíce Norů doprovázely rakev se zesnulým králem
Zahraniční
28. 8. 2026 22:34
00:30

Rychle a zběsile! Zloději kradli kuřata za jízdy
Zahraniční
28. 8. 2026 19:10
00:57

Rodina přežila ničivou povodeň. Dům odolal proudu, který smetl okolí
Zahraniční
28. 8. 2026 19:08
00:39

Silná bouřka ve Švýcarsku vyvracela stromy i stožáry, kroupy zranily 40 lidí
Zahraniční
28. 8. 2026 18:24
01:03

Plešouni: Animované postavičky provází děti onkologickou léčbou
Domácí
28. 8. 2026 17:04
01:37

Univerzita proměnila barokní chrám v galerii
Domácí
28. 8. 2026 16:18
00:40

Zemřel ugandský král Rukidi IV., panovníkem se stal v pouhých třech letech
Zahraniční
28. 8. 2026 16:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.