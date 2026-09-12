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Výstava vtahuje do expedic horolezce Rakoncaje

Domácí
Mačky, které se zakously do vrcholu K2 nebo fotografie míst, na která se podíval jen málokdo na světě. Výstava v liberecké knihovně vtahuje do expedic horolezce Josefa Rakoncaje, který vystoupal na osm osmitisícovek.
video: iDNES.tv
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