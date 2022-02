VIDEO: Výstavba nového bloku v Dukovanech začne v roce 2029, říká Cyrani Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výstavba nového bloku v Dukovanech začne v roce 2029, říká Cyrani

Všechny dokumenty potřebné k vyhlášení výběrového řízení na výstavbu reaktoru jaderné elektrárny Dukovany jsou v posuzování novou vládou. Uvedl to místopředseda představenstva energetické skupiny ČEZ Pavel Cyrani v pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS.

video: CNN Prima News