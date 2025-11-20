Výstavba přestupního terminálu u nádraží v Klatovech spěje do finále

Už žádné půlkilometrové přebíhání mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Klatovech. V neděli 14. prosince začnou všechny autobusové linky jezdící v objednávce kraje a spoje městské dopravy využívat nový přestupní terminál před budovou nádraží. Stavba samotného terminálu v druhém největším městě v kraji trvala necelý rok.
