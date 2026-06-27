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Výstavu Geislerových v Rychnově obohatil Kupkův obraz

Domácí
S nebývalým zájmem veřejnosti se v pátek odpoledne setkala Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. Vernisáž výstavy Sakra familia, která představuje díla umělecké rodiny Geislerových, přitáhla stovky lidí. Pouze na jeden den mohli návštěvníci obdivovat zapůjčený obraz Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II z roku 1913, který se večer opět vrátil do trezoru.
video: iDNES.tv
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