Výstavu Geislerových v Rychnově obohatil Kupkův obraz
27. 6. 2026 18:56 Domácí
S nebývalým zájmem veřejnosti se v pátek odpoledne setkala Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. Vernisáž výstavy Sakra familia, která představuje díla umělecké rodiny Geislerových, přitáhla stovky lidí. Pouze na jeden den mohli návštěvníci obdivovat zapůjčený obraz Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II z roku 1913, který se večer opět vrátil do trezoru.
00:50
Výstavu Geislerových v Rychnově obohatil Kupkův obraz
Domácí27. 6. 2026 18:56
01:02
Pražská policie přistihla po vysvědčení 45 opilých dětí
Krimi27. 6. 2026 17:10
02:00
Praha z termokamery. Ulice mají až 60 stupňů
Domácí27. 6. 2026 15:18
00:38
Video týrání štěněte vyvolalo v Číně protesty. Muže zadržela policie
Zahraniční27. 6. 2026 15:00
00:30
Čeští záchranáři odletěli pomáhat do Venezuely
Domácí27. 6. 2026 13:40
01:32
Teploty rostou, meteorologové upravili výstrahu
Domácí27. 6. 2026 12:26
00:28
Flamingo v akci. Ukrajinci zasáhli továrny ve Volgogradu, na místě jsou zranění
Zahraniční27. 6. 2026 11:22
05:28
Přílet fotbalistů: Zklamání, ale i naděje do budoucna
Sport27. 6. 2026 10:38
01:30
Gondík a Šebek jezdili ve voze NASCAR
Sport27. 6. 2026 10:00
00:56
Slon honil po zahradě dva jezevčíky
Zahraniční27. 6. 2026 8:54
01:00
USA udeřily na cíle v Íránu. Teherán odpověděl útokem na americké základny
Zahraniční27. 6. 2026 8:50
01:04
Kostel v Úštěku se po desítkách let dočkal zvonu
Domácí27. 6. 2026 8:18
01:19
Sjezd Svědků Jehovových v Praze
Domácí27. 6. 2026 0:06
00:44
Jadranský fjord, který není fjordem. Vydejte se prozkoumat boku Kotorskou
Zahraniční27. 6. 2026 0:06
00:29
Odhalení telefonu Nothing Phone (4b)
Technika27. 6. 2026 0:06
02:31
Vesnici pohltil sesuv půdy. Před 100 lety postihla Český ráj katastrofa
Technika27. 6. 2026 0:06
03:09
Nemám ráda filtry. Chci, abychom se poznali i v realitě, říká moderátorka Sandra Parmová
Společnost27. 6. 2026 0:06
01:00