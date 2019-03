VIDEO: Co s železničním mostem? Konstrukce by se podle studentů dala využít jinak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co s železničním mostem? Konstrukce by se podle studentů dala využít jinak

Patří výtoňský železniční most do šrotu? Dal by se ještě opravit, nebo je třeba postavit nový? Zatímco pražský Institut plánování a rozvoje představil návrh nového mostu, studenti ze stavební fakulty ČVUT ukázali nápady na využití staré konstrukce. Ta by podle nich mohla sloužit třeba jako plovárna, lávka nebo třeba obří dětské hřiště.

video: iDNES.cz, Industry Punk