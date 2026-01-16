Využívejte nový obchvat, nabádá přerovský náměstek

Domácí
Lidé jezdí do Přerova stále postaru, místo toho, aby využívali nový obchvat. Doprava je kvůli tomu ve městě stále komplikovaná. Náměstek Navrátil vzal kameru do auta a ukázal, že nová cesta je rychlejší.
video: Tomáš Navrátil
