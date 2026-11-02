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Vývar se táhne 22 hodin, lokální suroviny v průměru dražší nejsou

Domácí
Ředitelka školní jídelny ZŠ náměstí Svornosti Marta Mandincová odmítá slevovat ze standardů a preferuje lokální suroviny. „Proč dávat něco dětem, co bych sama nejedla,“ říká.
video: iDNES.tv
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