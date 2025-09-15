Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků však nečekaně chyběl

Domácí
Ve svatovítské katedrále se po roce opět sešlo sedm klíčníků, kteří společně otevřeli dveře Korunní komory. Poté následovalo samotné vyzvednutí korunovačních klenotů, které památkáři postupně vyňali z ochranných pouzder. Mezi klíčníky chyběl premiér Petr Fiala, kterého zastoupila šéfka úřadu vlády Jana Kotalíková.
video: ČTK, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:02

V Jihlavě na předvolebním mítinku na Babiše pískali a křičeli
Domácí
15. 9. 2025 19:18
31:48

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
Rozstřel
15. 9. 2025 19:00
03:51

Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků však nečekaně chyběl
Domácí
15. 9. 2025 18:16
01:15

Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael
Zahraniční
15. 9. 2025 18:14
01:47

Znojmo opět pohltilo historické vinobraní
Domácí
15. 9. 2025 17:32
00:56

Na Fialu se Stanjurou lidé ve Frýdku bučeli a pískali
Domácí
15. 9. 2025 17:24
00:34

Kvůli nemoci vypadá žena jako postava ze sci-fi filmu
Lifestyle
15. 9. 2025 16:08
00:32

Soud projednává pašování drog a léků do věznic
Krimi
15. 9. 2025 15:50
01:31

Obžalovaný se v jednací síni napadenému muži omlouval
Krimi
15. 9. 2025 15:40
01:26

V toxické psychóze pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se mladík
Krimi
15. 9. 2025 15:40
01:41

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé
Domácí
15. 9. 2025 15:40
00:28

Devadesátiletou stařenku s chodítkem obral o mobil a peněženku
Krimi
15. 9. 2025 15:26
00:14

Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek
Krimi
15. 9. 2025 14:24
01:06

Opilá řidička kácela značky v Náchodě, nezvládla dechovou zkoušku
Krimi
15. 9. 2025 14:06
01:09

Celníci našli falešné eurobankovky za víc než 6 milionů korun
Krimi
15. 9. 2025 13:36
01:06

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace
Společnost
15. 9. 2025 13:10
01:23

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi
Společnost
15. 9. 2025 12:54
03:31

Synové mi rostou před očima. Lucie Vondráčková nestíhá nakupovat oblečení
Lifestyle
15. 9. 2025 12:20
00:49

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod
Krimi
15. 9. 2025 12:00
00:49

Soud potrestal muže za úmyslné založení požáru
Domácí
15. 9. 2025 11:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.