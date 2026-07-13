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Vzácná fauna v parku Kačina

Domácí
Areál Kačina nabízí kromě nádherného empírového zámku také vzácný zámecký park. Území parku je vyhlášeno jako Přírodní památka Kačina a je také zařazeno do soustavy evropsky významných lokalit NATURY 2000. Lesní a luční společenství kačinského parku se starými solitérními stromy poskytuje jedinečné podmínky pro život mnoha chráněných živočichů i rostlin. Osobitou složku kačinské fauny tvoří saproxyličtí brouci, zejména lesák rumělkový, jehož vyobrazení v nadživotní velikosti najdete i na stezce Ze života hmyzu.
video: Národní zemědělské muzeum
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