Vzácné sochy se po letech vrací z Kladrub do Valče

Jeden z největších převozů památek v České republice začal dnes v Kladrubech. Tamní klášter opustilo prvních osm barokních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Patří do souboru, který celkově čítá 28 figur znázorňujících lidské vlastnosti a mytologické postavy. Všechna díla by měla do konce února příštího roku zakotvit na zámku ve Valči, pro který byly původně vytvořeny.

