Vzácný Rubensův obraz vystaví v Brně

Slavným obrazem od Petera Paula Rubense otevírá brněnské Muzeum starobrněnského opatství novou expozici Poklady kláštera. Obraz svatého Augustina visel více než sto let v Národní galerii v Praze. Do Brna je zapůjčen na dva roky. Na příští rok totiž připadá dvousetleté výročí narození brněnského opata a zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. V rámci oslav si tak mohou zájemci přijít obraz, na němž se světec sklání k dítěti, do muzea na Mendelově náměstí prohlédnout. Rubens obraz namaloval přímo pro řád augustiniánů. Nová výstava v zrekonstruovaných prostorách kláštera kromě Rubense ukazuje i další plátna od vlámských autorů. Navíc nejde o jediné Rubensovo dílo v Brně. Ve sbírkách Moravské galerie je i obraz Hlava Medusy.

