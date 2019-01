VIDEO: Vzducholoď prolétla nad českou elektrárnou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vzducholoď Laboratoře pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy měřila prachové částice v oblacích páry nad chladicími věžemi elektrárny ve Chvaleticích. Jediným „pasažérem“ dálkově řízené vzducholodi o délce 12 m a šířce 2,5 m byl aerodynamický spektrometr částic, který dokáže každou vteřinu změřit velikostní spektrum částic od 0,5 do 10 mikrometrů. Akademický tým RNDr. Jana Hovorky, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy provedl stovky metrů nad zemí celkem 16 letů a dospěl k překvapivým závěrům: chladicí věže vynášejí prachové částice velmi efektivně minimálně do výšky 600 m a maximální koncentrace jemných prachových částic v tzv. kouřové vlečce jsou překvapivě nízké. Měření prokázala, že chvaletický systém odvedení spalin je tak efektivní, že reálně snižuje produkci tuhých znečišťujících látek do ovzduší.

video: Laboratoř pro studium kvality ovzduší, PřF UK