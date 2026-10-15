Vzduchotechnika, elektrorozvody i beton slouží jako umělecká instalace
15. 10. 2026 12:40 Domácí
Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál využil umělec David v poněkud nezvyklé výstavě Night Shift připravené pro Dům umění města Brna.
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„Nikdo o tom nemluví, jen vy.“ Babiš v Bruselu odmítl, že je ve střetu zájmů
Domácí15. 10. 2026 13:06
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Vzduchotechnika, elektrorozvody i beton slouží jako umělecká instalace
Domácí15. 10. 2026 12:40
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