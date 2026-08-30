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Vznikající inhalatorium v Karviné plní trnky, po jejich dřevě poteče solanka

Domácí
Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé mohli dýchat. Inhalatorium pojme 200 kubíků trnkové výplně, před jejich tisíci trny se dělníci musí dobře chránit.
video: iDNES.tv
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