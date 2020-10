VIDEO: Řekni, že tě to nebaví a odejdi, narušují youtubeři online výuku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řekni, že tě to nebaví a odejdi, narušují youtubeři online výuku

Mladý Youtuber s přezdívkou Seaser má na svém kanále necelých 65 tisíc odběratelů. V době koronavirové epidemie si našel nový trend, kterým baví své dospívající fanoušky. Ti ho připojují do online výukových hodin, které nahrazují běžnou výuku ve školách. Youtuber, který má 21 let, šikanuje v online hodinách vyučující a pořizuje záznam, který poté zveřejňuje na sociálních sítích. Nyní k sobě přizval do party další YouTubery, kteří se také připojují do online vyučovacích hodin.

video: seaser.yt