Z čeho lze vytvořit krátký komiks, ukázala soutěž

Domácí
Do tajemného světa obřího hmyzu, složitých mezilidských vztahů, ale i břitkého humoru, nadsázky či pohádkově laděných příběhů mohou zájemci nahlédnout v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Zámeckou arkádu tam zaplnila ta nejlepší studentská díla soutěže CS.KOMIKS.25. Porota vybírala ze 76 prací.
