Z hýčkaných nutrií v centru Olomouce vyrostl problém

Hlodavci i vděční strávníci, kteří spořádají vše, co jim lidé hodí. Atraktivní zvířata se však stala problémem a Olomouc zvažuje odchyt nutrií alespoň v centru města. Od doby, co ochránci přírody zaznamenali první nutrii ve městě, uplynulo bezmála třicet let. Tehdy náhodný pozorovatel na řece Bystřici u Hodolan nahlásil přimrzlého bobra. Byla to však nutrie.

