Z liberecké zoo odvezli poslední slonici
30. 8. 2026 14:32 Domácí
V liberecké zoologické zahradě skončil po sedmdesáti letech chov slonů. Poslední zdejší slonice Bala se v neděli v ranních hodinách vydala na přibližně 1700 kilometrů dlouhou cestu do svého nového domova v zařízení Skanda Vale ve Walesu ve Velké Británii.
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