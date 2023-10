VIDEO: Za devět let by mohla auta minout většinu obcí z Plzně do Bavorska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

perex: Z Plzně do Německa zrychlí nejen vlaky, ale i auta. Ředitelství silnic a dálnic připravuje řadu obchvatů na silnici z Plzně přes Folmavu do SRN, po které jezdí i spousty kamionů. Teď když v centru Plzně sednete do auta a pojedete na bývalý hraniční přechod Folmava, při dodržování všech předpisů a maximálních povolených rychlostí trasu zdoláte přibližně za hodinu. Řidiče brzdí i průjezd 13 obcemi. Za devět let ale může být vše jinak.

video: ŘSD