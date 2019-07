VIDEO: Za prázdnou PET lahev dostanou lidé lístek do muzea Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za prázdnou PET lahev dostanou lidé lístek do muzea

Zálohování PET lahví je zatím pouze tématem do diskuse, na filmovém festivalu ovšem najdou jeho návštěvníci zařízení, které za použitý obal nabídne protihodnotu. Zatím však ne finanční. Kdo v recepci hotelu Thermal odevzdá do automatu prázdnou lahev, získá volnou vstupenku do Mattoni muzea v Kyselce.

video: iDNES.tv