Jako kaskadér a choreograf pracuje v zahraničí téměř třicet let. Tuzemská veřejnost však Slováka Vladimíra Furdíka zaznamenala výrazněji díky roli Nočního krále v seriálu Hra o trůny až letos. „Jakkoliv by ten seriál skončil, vždy by nebyli spokojeni všichni. Osobně se mi ale závěr líbil,“ řekl v pořadu Za scénou, který vznikl na karlovarském filmovém festivalu.

