Matonoha svádí vědu. Vysvětluje let žab do vesmíru

Let žab do vesmíru pomůže s imunitou kosmonautů. Recyklování moči zase se zaléváním rostlin. Jak tyto dva výzkumy souvisí s Brnem? To prozradí další díl seriálu Svedu vědu, jejímž průvodcem je herec a moderátor Tomáš Matonoha.

video: Hvězdárna a planetárium Brno