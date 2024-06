VIDEO: Začala oprava výpadovky na Třemošnou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začala oprava výpadovky na Třemošnou

V pondělí ráno by řidiči měli počítat s kolonami a zdrženími, pokud pojedou mezi centrem Plzně a Třemošnou. Začíná oprava Lidické a navazující Plaské ulice, tedy výpadovky na Třemošnou. Práce budou komplikovat dopravu čtvrt roku, tedy až do konce letních prázdnin. Není to zdaleka jediná komplikace v dopravě, která se v letošní sezoně v Plzni chystá.

video: iDNES.tv