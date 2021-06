VIDEO: Začala stavba D48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začala stavba D48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo stavbu více než 13 kilometrů dlouhého úseku dálnice D48, která by do tří let měla nahradit současnou silnici mezi Bělotínem a Novým Jičínem.

video: iDNES.tv