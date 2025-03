VIDEO: Začala stavba obchvatu Náchoda za 3 miliardy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začala stavba obchvatu Náchoda za 3 miliardy

Začala desítky let očekávaná stavba šestikilometrového obchvatu Náchoda. Bagry začnou pracovat na různých místech včetně Kramolny, kde vznikne podjezd pod silnicí do města i most přes údolí v lesích. Klíčová stavba za 3,18 miliardy korun bez daně odvede dopravu z Náchoda, jímž prochází jedna z hlavních silničních tepen do Polska.

video: iDNES.tv