Začala Země živitelka, před branami čekaly stovky lidí
20. 8. 2026 9:44 Domácí
Na českobudějovickém výstavišti začal v 9 hodin 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Před branami čekaly na otevření stovky lidí.
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