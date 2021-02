VIDEO: Mladé ženě šlo v bytě o život, spolyka i své vlasy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladé ženě šlo v bytě o život, spolyka i své vlasy

V pátek krátce před jedenáctou hodinou vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky do Křižíkovy ulice v Praze 8. V bytě se měla nacházet dcera oznamovatele, která se mu neozývala, a on měl vážnou obavu, že s ní není něco v pořádku. Na místo spolu s policisty vyrazil i velitel policie z pohotovostní motorizované jednotky, který má ve svém vozidle mimo jiné i potřebné vybavení na otevírání dveří tzv. hydrauliku. Když přijeli policisté na místo, nikdo na zvonek ani na klepání nereagoval, avšak z inkriminovaného bytu se ozývaly rány. Jelikož byly vstupní dveře bezpečnostní, rozhodl se velitel policie z PMJ pro okamžité otevření dveří pomocí hydrauliky. Během pár vteřin se díky ní dostali do bytu. Na zemi ležela žena, která zřejmě prodělala epileptický záchvat. Policisté ženě vytáhli z dutiny ústní vlasy, které se jí dovnitř dostaly, s největší pravděpodobností, během záchvatu a ihned na místo zavolali záchranku. Třicetiletá žena byla ve vážném stavu předána do péče záchranářům.

video: Policie ČR