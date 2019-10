VIDEO: Záchranná stanice se stará o prase, čápy i mývala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Malé divoké prase, srnka, ale i zajíci, netopýři či různí ptáci včetně čápů, krkavců, sov nebo majestátního orla stepního. A také jeden mýval. To jsou dočasní nebo i trvalí obyvatelé záchranné a záchytné stanice v Pateříně na Olomoucku. Ta pomáhá volně žijícím zvířatům, která se dostala do ohrožení a bez pomoci by nepřežila.

video: iDNES.tv