Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí

Čáp, který si zlomil nohu zaseklou do drátu od hromosvodu, mládě kuny sražené autem, ptačí mláďata, jež přišla o rodiče při zateplování domu. I když záchranná stanice v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku získala registraci teprve na sklonku minulého roku, ohroženým volně žijícím zvířatům Jindra Veselková pomáhá už pět let. Po vyléčení se je snaží šetrně vrátit do přírody.
