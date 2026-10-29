Zachraňoval Srby i Poláky. Oblíbený velitel hasičů končí po 31 letech služby
29. 10. 2026 16:16 Domácí
Zachránit kobru zaklíněnou ve schodišti – to byl úkol pro zkušeného velitele čety olomoucké stanice Jiřího Glabazňu. Po více než 30 letech se loučil s hasičskou profesí a kolegové mu na jeho poslední směně přichystali symbolický zásah
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Zachraňoval Srby i Poláky. Oblíbený velitel hasičů končí po 31 letech služby
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